Şaphane MYO öğrencilerine mesleki kurs ve sınavlar hakkında seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmetler programı öğrencilerine yönelik mesleki kurs ve sınavlar hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen DPÜ Kütahya Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında görevli Öğr. Gör. Bülent Buldu tarafından verilen seminere, Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Salih Kalkan ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Serdar Karaz'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte öncelikle katılımcıların mesleki alanlarına uygun eğitimler belirlenerek bu eğitimler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Seminerde konuşan Öğr. Gör. Buldu, DPÜ AFAMER başta olmak üzere birçok mesleki eğitim veren kurumların eğitim, sertifika, belge ve diğer iş ve işleyişi hakkında bilgiler sundu.

Öğrencilerin okul hayatı ve sonrası için önem arz eden kişisel ve mesleki gelişimleri yakından takip edilip, gereksinim duyulan rehberlik çalışmalarının yapılması kararının alındığı seminer, dilek ve teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

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