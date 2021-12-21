Kütahya'da GES kurulan 14 köyün kendi elektriği üretiliyor



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde 14 köye, KÖYDES projesi kapsamında 1 milyon 100 bin liralık devlet desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali (GES) panelleri, elektrik üretmeye başladı. Santraller sayesinde her köye 70 bin liraya kadar gelir sağlanması hedeflendiğini belirten İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, "Üretilen 263 megavat enerji ile ortalama 280 hanenin 1 yılda tükettiği enerji karşılanıyor. Çevresel etki olarak da 2 bin 950 ton karbon salınımının önüne geçilerek çevremizdeki kömürden kaynaklı kirliliğin de önüne geçilmiş olacak" dedi.

Altıntaş Kaymakamlığı, köylerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 6 ay önce KÖYDES kapsamında GES projesi geliştirdi. Projede 14 köye GES panelleri kurularak, köylülerin elektrik ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra güneş enerjisiyle gelir kazanmaları hedeflendi. Proje kapsamında 14 köydeki güneş enerjisi santrallerinin kurulumları tamamlandı ve elektrik üretimine başladı. KÖYDES kapsamında proje için devletten 1 milyon 100 bin liralık da destek alındı. İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, Altıntaş'ın 35 köyünün 31'inde suyun sondaj kuyularından temin edildiğini, bu durumun yüksek elektrik maliyetine neden olduğu için böyle bir projenin ortaya çıktığını söyledi.

'TÜM ÜLKEYE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ ÜMİT EDİYORUM'

Muhtarların elektrik faturalarının maliyeti ile ilgili sıkıntıları dile getirmelerinin ardından Altıntaş Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce hazırlanan GES projesinin köylere gelir sağlayacak bir hale getirildiğini kaydeden Taşan, "Bu projeye destek veren sayın Vali'miz Ali Çelik ve bu projenin mimarı Kaymakamı'mız Mehmet Can İrdelp'e teşekkür ediyorum ve projenin tüm ülkeye örnek teşkil etmesini ümit ediyorum. Üretilen 263 megavat enerji ile ortalama 280 hanenin 1 yılda tükettiği enerji karşılanıyor. Bunun yanında çevresel etki olarak da 2 bin 950 ton karbon salınımının önüne geçilerek çevremizdeki kömürden kaynaklı kirliliğin de önüne geçilmiş olacak" dedi.

'FATURALARI ÖDEMEKTE ZORLANIYORDUK'

Projenin uygulandığı 14 köyden biri olan Altıntaş köyü muhtarı Muhittin Şahin de ödedikleri yüksek elektrik faturalarının proje sayesinde kazanım olarak geri döneceğini belirterek, "İçme suyumuz tamamen elektriğe bağlı olduğu için giderler yüksekti. Altıntaş Kaymakamı'mız önderliğinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yatırım yapıldı. Eski düzen sayaçlar olduğunda su ve elektrik faturası paralarını toplamakta ve ödemekte gerçekten çok zorlanıyorduk. Bu proje sayesinde bırakın zorlanmayı, artık köyümüze düzenli gelir elde etme durumuna geçti. Yıllık bazda 50-60 bin lira civarında bir giderimiz vardı. Şimdi bu giderlerin köye gelir olarak döneceğini umut ediyoruz" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-12-21 09:52:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.