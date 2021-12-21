Şaphane MYO öğrencileri “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” programında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri İstanbul gezisi kapsamında "Çok Güzel Hareketler 2" programına katıldı.

Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri için okul idaresi tarafından Şaphane Belediyesinin katkılarıyla İstanbul’a gezi programı gerçekleştirildi.

Büyük ilgi gören gezide, İstanbul’un tarihi ve turistlik mekanlarından Eminönü ve Galata Kulesi ziyaret edildi. İstanbul’un eşsiz manzarası karşısında balık ekmek yiyip turşu suyu içen öğrenciler akşam saatlerinde Beşiktaş Kültür Merkezinde Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularının sahne aldığı tiyatro gösterisine katıldılar.

Salonda en kalabalık grup olarak kendini gösteren Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sunucu Eser Yenenler ve ekibiyle hoşça vakit geçirdiler.

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