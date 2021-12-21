Şaphane MYO’da “Şiddet ve İnsan Hakları” konulu panel

Şaphane Meslek Yüksekokulunda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı’nın konu edildiği “Şiddet ve İnsan Hakları” konulu panel düzenlendi.

Şaphane Kaymakamlığı ve birçok kurum amiri ile personelinin katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Burhanettin Yavaşi "Ülkemizde yaşanan şiddet olayları bizleri çok üzmektedir. Devletimizin bu konu üzerinde geliştirdiği ve uyguladığı mevzuat ve politikalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlçemizde şiddetin her türlüsüne yönelik mücadelemiz ile bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarımız devam etmektedir. Bu anlamlı programı icra eden başta Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürümüze, hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor başarılı bir program olmasını diliyorum" dedi.

Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Ayşe Üre ve psikolojik danışman Mustafa Özkaya'nın “Kadına Yönelik Şiddet, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” konulu sunumu ile başlayan panelin ikinci oturumda ise Şaphane MYO Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Salih Kalkan tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı” adlı sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından öğrenciler tarafından 'Şiddete Dur De' adlı tiyatro gösterimi ve görsel materyallerle kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık çalışması yapıldı.

Panel, Şaphane İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Müftülüğünün sunumlarıyla devam etti. Gerçekleşen sunumlarda kolluk kuvvetlerinin şiddete karşı adli ve idari yaptırımları ve şiddetle mücadele uygulamaları hakkında verilen bilgilere ek olarak KADES uygulaması ve örnek vakalar üzerinde sunum gerçekleşti. Şaphane İlçe Müftüsü Salim Üzülmez, “Şiddet Değil Merhamet” temalı sunumunda şiddetin tüm boyutlarına değinerek ayet ve hadisler ışığında, aile, kadın, erkek ve tüm canlılar ekseninde şiddet olgusunu işledi.

Panelin çevrim içi oturumunda ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Elif Baş bir sunum gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Dr. Baş, şiddet kavramının insanlık tarihi ve literatürde işleniş biçimlerine değinerek tüm boyutlarını kapsayan kadına yönelik şiddet araştırmaları hakkında geniş perspektifte bir bakış açısı ile sunumunu gerçekleştirdi.

Şiddet ve İnsan Hakları Paneli, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Özalp'ın kapanış konuşması ile sona erdi

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