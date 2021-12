Kütahya'da, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne sahip çini ustası Hamza Üstünkaya’nın ismi verilen sokakta yaşayacak. Makamında sanatçı Üstünkaya’yı misafir eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Üstünkaya’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Her platformda sanatın ve sanatçının kenti olarak lanse edilen ve bu alanda UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları unvanını alan Kütahya’da, sanatçılara ve sanata değer veren Kütahya Belediyesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında sanatçısına ve sanatına sahip çıkmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Üstünkaya’nın desenlerine isimler verdiğini ve kendi isminin de bir desene verildiğini belirttiği konuşmasında “Sanatçımız Üstünkaya desen kitabında her desene bir isim verdi. Şahsımın isminin olduğu deseni çini tabağa işleyen Hamza abimize, kızı başta olmak üzere birlikte çalıştığı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı Hamza Üstünkaya’ya teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.

Şehirde öne çıkan isimlerin sokak isimlerin verildiğini hatırlatan Başkan Işık, “Bahçelievler Mahallesi'nde bir sokağımızın ismini meclis kararı ile Hamza Üstünkaya’ya verdik. Adınızın yaşadığı bir sokağınız var. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

UNESCO ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya ise, “Kitabımda her desene Kütahya’nın ailelerinin ve önde gelen şahısların isimlerini verdim. Artık desenlerim verdiğim isimlerle anılacak. Belediye başkanımızın isminin olduğu deseni tabağa işledim ve kendisine armağan ediyorum. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İsmimi bir mahallemizde sokağa verdi” diye konuştu.

