Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.

Özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuş türleri için yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Dumlupınar Orman İşletme Şefliğince yapılan yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanlara saman ve ot balyaları ile kuru yem dağıtıldı.

Yemleme çalışmalarına, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar Orman İşletme Şefi Yusuf Bulut ve Doğa Koruma Milli Parklar Dumlupınar Şefi Volkan Tanışman katıldı.

Yetkililer, yapılan yemleme çalışmaları ile yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, aynı zamanda yaban hayvan popülasyonunun da desteklenmiş olduğunu belirttiler.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yaban hayatına destek çalışmalarına devam ettiği, vatandaşların da kış şartlarında en azından sokaktaki hayvanlara karşı duyarlı olmaları ve bu zorlu koşullarda bir kap su bir kap mama bırakarak onlara destek olmaları istendi.

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