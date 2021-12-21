TKDK'dan üreticiye hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar, 'IPARD II11. Başvuru Çağrı Ön İlanı'nın yayınlandığını belirtti.

TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan TKDK, en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde 11. Başvuru Çağrı İlanı'na çıkacaktır. Başvuru çağrı ilanı kapsamında yatırımın uygulanacağı 42 il içerisinde bulunan Kütahya ilimizde de proje kabullerine Çağrı İlanının ardından başlanacaktır” dedi.

Ön Çağrı ilanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri çerçevesinde yer alan sektörlerin destekleneceğini ifade eden İl Koordinatörü Ahmet Yazar, ”Bu çerçevede, tıbbi ve aromatik bitki, süs bitkisi, mantar, fide ve fidan yetiştiricilikleri, arıcılık, zanaatkarlık, katma değerli ürün üretimi, kırsal turizm faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal makine parkı kurulması ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörler için kırsal alanlarda gerçekleştirilecek yatırımlara TKDK tarafından yüzde 5565 oranlarında hibe desteği sağlanacaktır. Hibe desteğine ilave olarak, uygun yatırım harcamaları KDV ve benzeri tüm vergilerden muaf olacaklardır. İçerisinde yapım işi bulunmayan başvuruların son teslim tarihi çağrı ilanından itibaren 30 gün, yapım işi içeren başvuruların son teslim tarihi ise çağrı ilanından itibaren 45 gün olacaktır. Yatırımcıların bilgi almak ve her türlü soruları için TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü'ne gelmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.