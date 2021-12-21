'Yerli Malı Haftası'nı coşkuyla kutladılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi’nde, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliği düzenlendi.

Kütahya Belediyesi bünyesinde başarılı nesillerin yetişmesine destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Kütahya Belediyesi Gündüz Bakım Çocuk Evi öğrencileri, haftayı coşku ile kutladı.

Öğretmenlerin nezaretinde hazırlanan yiyecekleri hep birlikte afiyetle yiyen miniklere haftanın önemi de anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.