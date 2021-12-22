KÜKAD’dan “Anlamlı” gece

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Koruyucu Aile Derneği, çocuklar için anlamlı bir gece düzenledi.

2017 yılında Tavşanlı'da kurulan Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) "Çocuklar Gülsün Diye" dayanışmanın ve yardımlaşmanın en anlamlı örneğini gerçekleştirdiği etkinlik ile Levent Düğün Salonu'nda sergiledi. Tavşanlılı hanımların yoğun ilgi gösterdiği gecede, koruyucu aileler ve ihtiyaç sahibi aileler de doya doya eğlendi. Gece boyunca coşku ve mutluluk en üst seviyedeydi. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Her çocuğun sevgi ve güven dolu bir ailede yetişmesi gerektiğini vurgulayan KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, kurumda kalan çocuklara koruyucu aile bulmanın ve koruyucu ailelere hizmet vermenin yanında ihtiyaç sahibi çocuklara ve öğrencilere de desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Okul müdürleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Yasemin Çavdar, “Hayırsever hemşehrilerimizin katkılarıyla 700’ün üzerinde ihtiyaç sahibi çocuğumuzun mont ve bot ihtiyacını karşıladık.104 öğrencimize tablet, 220 çocuğumuza bayramlık, yüzlerce ihtiyaç sahibi ailemize erzak, bebeklerimize mama ve bez yardımında bulunduk. Düzenlediğimiz gecenin geliri ile de bu sefer köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot alımı yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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