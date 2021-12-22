Bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlere dikkat çekildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından, teknoloji bağımlılığına kadar birçok konu görüşülerek, yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Metruk binalar hakkında kurumlarca yapılan çalışmalar ele alındı. Kaymakam Kanyılmaz, bağımlılıkla mücadele konusunda sadece kolluk kuvvetlerinin değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve vatandaşların üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesinin önemi üzerinde durdu.

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