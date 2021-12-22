DPÜ-GSF, Design Week Türkiye’de İllüstratör Platformu Sergisi'nde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, (GSF) Design Week Türkiye 2021’de temsil edildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Adem Dönmez, endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı, mimari başta olmak üzere bir dizi alanda panel ve konferanslar, sergiler, atölyeler ve ödül törenlerinin düzenlendiği Design Week Türkiye 2021’de Türkiye İllüstratörler Platformu standında açılan karma sergide Şile ilçesi harita illüstrasyonu ile Dumlupınar Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesini temsil etti.

Konuyla ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, ”Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Türkiye, düzenlendiği günden beri yurt içinden ve yurt dışından 200 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdi. Design Week Türkiye, ülkemizin tasarım kimliğinin ve bu kapsamda gelişebilecek olan ekonomik başarısının, tasarım ve endüstri entegrasyonuyla sağlanabileceği bilincini oluşturmayı en önemli konusu olarak ele alıyor, endüstri temsilcileriyle tasarımcıları bir araya getiriyor ve katma değerli ürünler üretebilmek adına bir buluşma zemini oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye İllüstratörler Platformu da sergilenen eserleri ile Design Week Türkiye’de yer aldılar. İllüstratörler platformu standında illüstrasyon alanında çalışan akademisyenler, serbest çalışan usta isimlerle, Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin ilgili bölümlerinde okuyan konuyla ilgili öğrenciler bir araya gelerek tanışıp görüşme fırsatı buldular” denildi.

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