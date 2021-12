Kütahya'da, "Belediye Üniversite El Ele, Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe" projesi kapanış ve sertifika töreni, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kütahya Belediyesi öncülüğünde, Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin proje ortağı olduğu ve Kütahya Valiliği, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası, Kütahya Çiniciler ve Fotoğrafçılar El Sanatları Odası iştirakçisi olduğu projenin kapanışında konuşan Kütahya Belediyesi Etüt Proje ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Proje kapsamında çini kapasite geliştirme eğitimleri 17 kişi 240 saat, ileri çini eğitimleri 23 kişi 240 saat, ingilizce eğitimleri 51 kişi 900 saat, kooperatifçilik eğitimleri 51 kişi 335 saat, sosyal medya eğitimi 52 kişi 80 saat, çini desen eğitimi 51 kişi 80 saat, toplam bin 875 eğitim verildi.

Kapanış ve sertifika töreninde kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapılacak yeni projede yer almaktan memnun olacaklarını ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe"nin güçlü bir slogan olduğunu ifade etti.

Rektör Uysal, “Bu proje başka projeleri doğurdu. Projelerden maksat başladık bitirdik değil, projelerin sürdürülebilir olmasıdır. Bu projenin sürdürülebilir bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.



"Yeni projelerimiz de var"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “ZAFER’in ilimiz ve diğer üç ile fon yaratarak kazandırdığı projeler nedeniyle teşekkür ediyorum. Göreve başladığımız günden itibaren yaklaşık olarak, belediye bütçesinden olmayan AB ve diğer fonlardan toplamda 70 milyon TL’ye denk projeleri bu şehre kazandırdık. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. İnşallah yenilerini de kazandıracağız. Başarı ekip işidir. Her yerde bu ülke için, bu ülkenin güzel insanları için çalışan her ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Atılacak ikinci adımla üniversite ve milli eğitim müdürlüğü ile yapılacak yeni projenin Kütahya’ya hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Işık, “Katılım için başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu şehir, hedeflediğimiz Türkiye’nin yatırımcı ve yaşayanlar açısından ilk beş ili arasına, birçok alanda girdiği gibi bu alanda da girmeyi başaracak. Beş yıl sonra bu şehrin adı geçtiği her yerde, inanıyorum ki bu şehri gören herkesin yüreği titreyecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında proje kapsamında 200 çocuğa çini eğitiminin verilmesini sağlayacak protokol imzalandı.

Karşılıklı imzaların atılmasının ardından projede eğitim alan kursiyerlere, öğreticilere ve destek verenlere başarı ve teşekkür plaketleri verildi.

