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Kütahya'da tiyatro heyecanı

İHA

Kütahya'da tiyatro heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencilerinin sahnelediği “Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü” adlı tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı.
Üniversite eğitimi almak için farklı şehirlerden Kütahya'ya gelen öğrencilerin yerel halkla ilişkileri ile eğitim, ev ve yurt yaşamlarından kesitlerin anlatıldığı tek perdelik komedi oyunu “Bir Öğrencinin Kütahya Günlüğü”, izleyicilerden tam not aldı. Gösteri sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.
Oyunun ardından sahnede kısa bir konuşma yapan oyunun yönetmeni Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, oyunun sahnelenmesinde görev alan kurumların yöneticilerine, görevlilere, öğrencilere ve oyunu izlemeye gelen izleyicilere teşekkür etti.
Konuşmanın ardından sahneye davet edilen Vali Çelik, Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ı, yönetmen yardımcılarını ve öğrencileri gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti ve tüm sahne ekibi adına Prof. Dr. Topçuoğlu Ünal'a çiçek hediye etti.

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