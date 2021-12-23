Kütahya’da kanser tarama çalışmaları masaya yatırıldı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerde bulunan yöneticilerin katılımı ile Kanser Tarama Çalışmaları Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığındaki toplantıda yapılan sunum ile taramaların tarihsel gelişimi, bu süreçte yaşanılan ve yaşanılması muhtemel durumlar, ilin tarama araç gereç bilgileri ile tarama planlamalarına ilişkin konulara değinildi.

Ayrıca toplantıda dile getirilen öneriler değerlendirilerek, Ulusal Kanser Tarama Standartlarına uygun Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak adına gerekli planlamalar yapıldı.

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