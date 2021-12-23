Başkan Çalışkan: "Allah uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023 "

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Var ol Sayın Cumhurbaşkanım, Allah sana uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023” dedi.



AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ben 1.85 boyundayım, mezarım biraz daha büyük olacak. Diğerleri düşünsün" sözleri üzerine ayağa kalkan Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Erdoğan’a hitaben salonu inleten bir sesle, "Var ol Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sana uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023" ifadelerini kullanması salondakilerden büyük büyük alkış aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.