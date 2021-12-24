Başkan Erdoğan Çolak: “ Bizim hedefimiz şampiyonluk”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Belediye Kütahyaspor'da Başkan Erdoğan Çolak, bulundukları sıralamadan memnun olmadıklarını, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel 'in vefatından sonra başkanlık görevini devralan, gösterdiği pozitif tavrıyla camiada inancın ve birlik beraberliğin sürmesini sağlayan Başkan Erdoğan Çolak, devre arası takımdaki eksik mevkilerin güçlendirilmesiyle sezon sonunda şampiyon başkanlar arasındaki yerini almak istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.