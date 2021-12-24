Simav'da 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi' sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2017 yılında projelendirilen ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi’ kuruluş protokolünün, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından imzalandığı bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi’nin resmiyet kazanarak tüzel kişilik oluştuğunu belirtti. Başkan Kulat “ Ülkemizin üretim ekonomisine geçtiği ve gıda arzının önemini çok daha iyi anladığımız bu günlerde, kurulacak olan seralar, ilçemizin ve bölgemizin gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye’nin 360’ıncı organize sera bölgesi olan projenin, bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.