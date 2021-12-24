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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

İHA

Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Kütahya'da soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.
Pazarda dolaşan vatandaşların da zaman zaman yararlandığı ısınma uygulamasını mecburen yaptıklarını belirten Pazar esnafı, "Kapalı alanda tezgah açmadığımız için soğuklardan etkileniyoruz. Bu nedenle teneke içerisinde kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizde gelip ısınıyorlar" dediler.
Bazı esnaf ise kış nedeniyle tezgahlarının üzerine çadır kurarken, çadırında içerisine odun sobası yerleştirerek ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar.
Kütahya'da son 3 gündür hava sıcaklığı eksi 1 ile eksi 10 arasında değişiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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