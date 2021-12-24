Hisarcık’ta sokak hayvanlarının dostu gurbetçi vefat etti

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Hisarcık ilçesinde evinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besleyen 74 yaşındaki gurbetçi Süleyman Çetin hayatını kaybetti.

Bir süreden beri böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören yurtdışından emekli Süleyman Çetin, bu sabah evinde hayatını kaybetti.

Süleyman Çetin, uzun süredir Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesinde bulunan evinin önüne gelen kedi ve köpekleri süt ve yiyecek vererek besliyordu.

Babalarının ölümüne çok üzülen gurbetçi Çetin’in çocukları, babalarının sokak hayvanlarını besleme işini kendilerinin sürdüreceğini söylediler.

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