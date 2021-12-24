Kütahya’da sahte içki operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaçak içki imal ve satışı yaptığı tespit edilen N.Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kaçak/sahte içki imal ve satışı yaptığı tespit edilen N. Ş. isimli şahsın Tavşanlıdaki ikametinde Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramada, 250 ml anason aroması, 500 ml'lik pet şişeler içerisinde, 9 adet tamamı dolu şişe içerisinde toplam 4,5 litre kaçak/sahte alkol, 1 adet şişe içerisinde 450 ml kaçak/sahte alkol ve 1 adet şişe içerisinde 100 ml kaçak/sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

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