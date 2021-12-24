Gediz MYO öğrencilerinden konser etkinliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından konser etkinliği düzenlendi.

Gediz Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personel ve öğretim görevlilerinin yanı sıra iki Meslek Yüksekokulu öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği yaklaşık 3 saat süren konserde, müzik alanında yetenekli öğrenciler rap, türkü, pop müziği türünde parçalar seslendirdiler. Öğrenciler stres ve yorgunluklarını canlı müzik eşliğinde attılar.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu öğrencilerin ders ve sınav yorgunluklarını attıkları güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, konsere desteklerinden dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, saz sanatçısı Ali ve Kenan Ölmez ile emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Konser sonunda şarkıları seslendiren öğrencilere Gediz Meslek Yüksekokul okul yönetimi tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.