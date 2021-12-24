Kur'an Kursu öğrencilerinden örnek davranış

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri, yardım kumbaralarında topladıkları parayı Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şubesine teslim ettiler

Gediz Müftü Halil Kemal Efendi 46 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, değerler eğitimi iyilik ünitesi etkinliği kapsamında yardım kumbaralarında toplanan 700 TL'yi, yetimler ve ailelerine yönelik hazırlanan manevi destek projeleri, aileye gelir getirecek ekonomik destek projeleri gibi faaliyetlerde değerlendirilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Gediz Şubesi'ne teslim ettiler.

"Minik Kur'an Kursu öğrencilerimize iyiliğin çoğaltılması yolunda bir ömür diliyorum" diye konuşan İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, “Anlam ve mana dolu davranışları nedeniyle kendileri küçük ama yürekleri kocaman olan yavrularımızın başta ailelerini, onları yönlendiren Kur'an kursu öğretmenlerini ve kendilerini gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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