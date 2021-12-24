Cuma namazı kıldırmaya giden imama araba çarptı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Cuma namazını kıldırmak için camiye giden imama araç çarptı. Kazada yaralanan imam hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza, öğle saatlerinde Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana geldi. Cuma namazını kıldırmak ve hazırlık yapmak üzere İmam Hatip Camii'ne gitmek için yola çıkan imam Ahmet Er’e anayoldan geçtiği esnada M.Ç. yönetimindeki 43 PD 455 plakalı araç çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan imam Er, yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İmam Er’in sağlık durumunun iyi olduğu, ayağında kırık bulunduğu öğrenildi.

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