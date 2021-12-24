Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 220 bin 984 oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Kasım Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 7 bin 23 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 220 bin 984 oldu.

TUİK verilerine göre, Kütahya'da 2021 Kasım ayında 5 bin 37 otomobil, 95 minibüs, 25 otobüs, bin 6 kamyonet, 130 kamyon, 222 motosiklet, 501 traktör ve 7 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 172’si otomobil, 3 bin 588’i minibüs, bin 806’sı otobüs, 28 bin 350’si kamyonet, 7 bin 386’sı kamyon, 33 bin 814’ü motosiklet, 35 bin 149’u traktör, 619’u ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.