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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde kızak yarışları

İHA

Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde kızak yarışları

Kütahya Okul Sporları Tertip ve Organizasyon Kurulu tarafından, Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde Natürel Kızak Kütahya İl Birinciliği yarışmaları düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yarışma takviminde yer alan ve Türkiye Kızak Federasyonu ve Okul Sporları Federasyonu yarışma ilanı ile gerçekleşen yarışmalara 6 okul, 3 kulüp ve 40’a yakın sporcu, parkurun başlangıç noktasına çıkarak varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.
Gediz Fen Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Özel Gediz İsabet Ortaokulu, MNA Anadolu Lisesi, Gediz Evliya Celebi Anadolu Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu olmak üzere 6 okul okullar arası müsabakalarda, Gediz Belediye SK, Kütahya Orman SK, Gediz Spor Kulüpleri lisanslı sporcuları yarıştı. Yetişkinlerde Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sporcuları yer aldı.
Yarışmalarda Kütahya Kızak İl Temsilcisi Muhammed Keskin ve Kayak İl Temsilcisi Ayhan Keskin, Mustafa Bilgili, Hamide Sahin, Kamil Bütün ve Zeynep Öztürk görev aldı.
Yarışma sonunda Kütahya Okul Sporları Tertip ve Organizasyon Kurulu tarafından Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Kızak Antrenörü Emre Erdem, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Gediz Belediyesi Personeli ve Jandarma Komutanlığına teşekkür edildi.
Kızak yarışmaları sonunda, Gençler Erkekler Kategorisinde, Ramazan Görkem Yüksel birinci, Emre Çetin ikinci, Gençler Kızlar Kategorisinde, Begüm Börek birinci, Hilal Yılmaz ikinci, Yıldız Akbulut üçüncü, Dilay Eslem Keskin dördüncü, Çağlagül Arısoy beşinci, Hamide Pınar Subaşı altıncı, Yıldız Kızlar Kategorisinde, Zeynep Bilgili birinci, Ecrin Yörük İkinci, Elif İnci Keskin üçüncü, Yıldız Erkekler Kategorisinde, Kağan Orkun Coşkun birinci oldu.

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