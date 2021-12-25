Emet Kaymakamı Çiçek, birinci sınıf mülki amirliğe yükseldi

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Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesinde, 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği'ne yükseltilen 27 mülki idare amirinin arasında yer aldı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi doğumlu Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, mesleğe ilk adımını Kırklareli Kaymakam adayı olarak attı. Daha sonra Konya Taşkent Kaymakamlığı, Bingöl Yedisu Kaymakamlığı, Diyadin Kaymakamlığı, Tunceli Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kaymakam Çiçek, 25 Şubat 2018 tarihinde başladığı Emet Kaymakam Vekilliği görevine,1 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile Emet ilçesi asil kaymakamı olarak atandı.

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