Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hilal Kent ve Akkent mahallelerindeki esnafları ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Işık, “Şehrimizin yeni yerleşim yerlerinden birisi olan Akkent mahallemizde açılışı yapılan marketimizin açılışına şehir dışı programımız nedeniyle katılamamıştık. Bugün geldik ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bu mahallede yaşayan hemşehrilerimize yakışan hem de esnafımıza yakışan tertemiz bir iş yeri ile karşılaştık. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.