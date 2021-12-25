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Eğitim Vakfı'nın kurucusu Rose Maria Carla Alâyeli hayatını kaybetti

İHA

Eğitim Vakfı'nın kurucusu Rose Maria Carla Alâyeli hayatını kaybetti

Mustafa Necib Alâyeli Anadolu Lisesi ve Mustafa Necib Alâyeli Çağdaş Eğitim Vakfı'nın kurucusu Rose Maria Carla Alâyeli vefat etti.
1960’lı yıllarda Gedizli Avukat Mustafa Necib Alâyeli ile İstanbul’da tanışıp evlenen ve eşi vefat ettikten sonra onun anısını yaşatmak için Gediz’e 10 bin metrekarelik okul inşa ettiren ve kurduğu vakıfla Gediz ve ülke çapında birçok öğrenci ve velinin yüreğine dokunan 95 yaşındaki Rose Maria Carla Alâyeli, Ankara’da vefat etti.
Gediz’de ki sevenlerini üzüntüye boğan Rose Maria Carla Alâyeli, 14 şubat 2006 yılında kurduğu Mustafa Necib Alâyeli Çağdaş Eğitim Vakfı aracılığı ile, eğitimöğretime hevesli ancak maddi olanaklarının yetersizliği nedeniyle bu imkanı bulamayan gençlere karşılıklı ve karşılıksız burs vermenin yanında, başarılı öğrencilere teşvik ikramiyeleri tahsis etti. Tıp, mühendislik, hukuk edebiyat ve sanat dalında öğrenim gören gençlerin de imdadına yetişen Rose Maria Carla Alâyeli’nin vefatı öğrencileri derinden üzdü.

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