DPÜ’de “Gönüller Sultanı Yunus Emre” isimli panel

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu tarafından Eğitim Fakültesinde “Gönüller Sultanı Yunus Emre” isimli panel gerçekleştirildi.

Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu tarafından Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da düzenlenen panele, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

2021 yılının “Yunus Emre Yılı” dolayısıyla gerçekleştirilen ve Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Han'ın başkanlığı üstlendiği panelde konuşmacılar Münevver Gül Yıkıcı, Osman Koyunoğlu, Rumeysa Durmuş, Hakkı Kapukaya, Abdullah Toprak ve Sena Erdoğan, Yunus Emre'yi farklı disiplinler özelinde ele alarak katılımcıları bilgilendirdi.

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