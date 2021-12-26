Deneme sınavında dereceye giren öğrencilere Ankara gezisi

Kütahya’nın Emet ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek'in talimatıyla gerçekleştirilen deneme sınavında dereceye giren öğrenciler Ankara gezisi ile ödüllendirildi.

Yapılan deneme sınavı sonucunda ilk 43'e giren öğrenciler için Ankara gezisi düzenlendi. İki günlük gezi kapsamında öğrenciler Anıtkabir, 1. ve 2. Meclisler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Hacı Bayram Cami, Hamamönü, Tacettin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy Müzesi ile Gazi Üniversitesini ziyaret imkanı buldular.

Gezi ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, “ Özellikle öğrencilerimize böyle bir fırsat sunarak motivasyonlarına katkı sağladığı için Kaymakamımız Hasan Çiçek'e şükranlarımızı sunarız. Öğrencilerin geziden memnun kalması ve bu tür faaliyetlerin kendileri açısından çok faydalı olduğunu bilmeleri bizleri daha çok gayret göstermeye yönlendirmektedir” dedi.

İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek yaptığı açıklamada, “Gelecek bu gençlerin ellerinde, bizler onların yetişmesinde ve kaliteli bir eğitme ulaşmasında ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İmkanlarımız çerçevesinde gençlerimize destek olmak her türlü çalışmayı planlamaktayız. Yeter ki bu ilçenin gençleri ideallerine uygun güzel yerlere gelsinler ve memleketimize hayırlı ve faydalı görevler icra etsinler. Bu bağlamda çalışmalarımıza destek olan, faaliyetleri yürüten çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçede 4 yıl önce İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından oluşturulan Sınavlara Hazırlık Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam ediyor.

Aylık ilçe denemesi sınavları yapılarak ilçedeki eğitim durumu bizzat Kaymakam Çiçek’in başkanlığında yapılan değerlendirme toplantıları ile ortaya konmakta, aksayan ve müdahale edilmesi gereken noktalarda ivedi önlemler alınmakta. Yapılan çalışmaların amacının eğitimin kalitesini artırmak ve ulaşılamayan hiç bir öğrencinin kalmamasını sağlamak olduğu belirtildi.

İlçede göreve başladığı günden itibaren eğitim alanında pek çok çalışmaya imza atan İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek’in özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmaları, ilçede kaliteli ve verimli bir eğitim alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlaması herkesin takdirini kazanıyor.

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