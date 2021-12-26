Pazarlar MYO’da yeni lezzetler yarıştı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunda “Yeni Gıda Geliştirme” yarışması düzenlendi.

10 grup halinde 23 öğrencinin katıldığı Yeni Gıda Geliştirme yarışmasında birinciliği üç öğrencinin hazırladığı Avokado Soslu Karabuğday ve Kinoalı Mantı aldı.

Meslek Yüksekokulu binasında Gıda Teknolojisi programında görevli Öğr. Gör. Meryem Akbaş’ın Meyve ve Sebze Teknolojisi dersi kapsamında düzenlenen yarışmada 2. sınıf öğrencileri yarıştı. Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Pazarlar MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer ile MYO Müdür Yardımcıları ve öğretim görevlilerinin değerlendirme kurulu üyesi olarak yer aldığı yarışmada çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve Gıda Teknolojisi programı öğrencilerine alanı ile ilgili deneyim kazandırmanın amaçlandığı belirtildi.

10 gruba ayrılan 23 öğrencinin yarıştığı etkinlikte, 10 farklı lezzet yarıştı. Yarışmada Sena Takabay, Hatice Öcal ve Aslınur Altınay’ın Avokado Soslu Karabuğday ve Kinoalı Mantı’sı birinciliği alırken, Billur Tuğ’un hazırladığı Fonksiyonel Kış Çayı ve Glütensiz Kek ikinciliği, Seher Öztürk, Huriye Parlayan ve Sedanur Kılıç tarafından hazırlanan Glütensiz Sufle ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın ardından bir açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, 1. olan gruba 1.000 TL, 2. olan gruba 750 TL ve 3. olan gruba ise 500 TL’lik para ödülü verileceğini duyurdu.

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