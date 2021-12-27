Kütahya'da ağaçlar budanıyor

Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerde park bakımı ve temizliği ile ağaç budama işlemlerini sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler kış mevsiminin başlamasıyla, Maltepe ve Saray mahallelerindeki ağaç budama işlemlerini devam ediyor.

Diğer taraftan, Yıldırım Beyazıt, Fatih ve Meydan mahallelerindeki parkların bakım ve temizliği yapıldı.

Budama ve park bakım ve temizliği çalışmalarının diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

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