2021 yılını değerlendirdiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, hesap verilebilirliğin sağlanması, veriye dayalı politikaların uygulanması, yıl boyu planlı çalışma ilkesiyle kurumsal amaç ve hedeflerin bilincinde olan personel oluşturulması ilkelerinden hareketle hazırlanan “Kütahya Valiliği 2021 Yılı Çalışma Planı” Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinin 2021 yılı hedeflerini gerçekleştirme oranları ve faaliyetleri değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.