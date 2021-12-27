Simav’da sahte alkol denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan alkol uygulamasında kaçak ya da sahte alkol tespit edilmediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya İl Defterdarlığı personelleri ile birlikte ilçe merkezindeki 9 tekel bayii ve işletmeler ile depolarında denetim yaptı. Denetimlerde kaçak ya da sahte alkol bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.