Kütahya’da sebze yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, GedizUşak karayolu Yenikent beldesi Gölcük Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden Gediz istikametine gitmekte olan Enver Bodur (55) yönetimindeki 43 LF 056 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Enver Bodur olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ahmet Koç (42) ise yaralandı. Sürücünün cesedi Gediz Belediyesi ve AKUT ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Gediz Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, ceset Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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