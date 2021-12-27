Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü

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Kütahya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, KütahyaEskişehir karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Ergün Özcan (42) idaresindeki 26 AEC 928 plakalı minibüs, aynı istikamete giden C.Ç. yönetimindeki 54 AER 311 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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