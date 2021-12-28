Emet MYO öğrencileri Emetli yazar Dayıoğlu ile buluştu

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu tarafından çevrimiçi olarak ''Gülten Dayıoğlu Emet MYO Öğrencileri ile Buluşuyor'' başlıklı çevrimiçi söyleşi programı düzenlendi.

Kütahya’nın Emet ilçesi doğumlu olan ve dünyaca ünlü çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu ile söyleşi programı akademik, idari personel ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Duygu Özcan ve Abdullah Eruslu yaptı. Yazar Gülten Dayıoğlu, öğrencilerden gelen soruları bilgi ve deneyimlerini samimi bir sohbetle birleştirerek cevapladı.

Başarılı bir yazar olmak isteyen öğrencilere, ilk olarak bol bol kitap okumalarını, dünyaya gören gözlerle bakıp araştırmacı ve meraklı bir yaşam tarzı benimsemeleri gerektiğini tavsiye eden yazar Dayıoğlu, başarının asla tesadüf olmadığını, hayatta başarının en büyük sırrının istikrarlı bir tutum göstererek çok çalışmak olduğunu ifade etti.

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