Yüksek öğrenim gençlerinin karma kış etkinliği

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite gençlerine yönelik karma kış etkinli düzenlendi.

Simav’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında düzenlenen etkinliğe 64 üniversiteli genç katıldı.

Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, üniversite gençliği ile sosyal, kültürel ve bilimsel boyutlarda etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirtti. Gökkaya, “Gölcük mesire alanında düzenlediğimiz etkinlik kapsamında dağ yürüyüşleri, karda kızak kayma, piknik ve söyleşiler yapıldı. Yüksek öğrenim gençliğine yönelik etkinliklerimizde bize destek olan Simav Kaymakamlığı, Belediye, Müftülük ve Gençlik Merkezi İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

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