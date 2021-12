Müdür Başyiğit: “İl genelinde hedefimiz 100 bin kursiyer”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri toplantısında yaptığı açıklamada, il genelinde 100 bin kursiyer hedefini gerçekleştirmek üzere Hayat Boyu Öğrenme seferberliği başlatıldığını belirtti.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ve il genelindeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

20192020 ve 2021 yılına ilişkin Hayat Boyu Öğrenme verilerinin değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında kurslardan yararlanan vatandaşların ve kurs sayılarının arttırılması ile ilgili yol haritası belirlendi. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, köy köy, okul okul tüm vatandaşlara ulaşılarak, vatandaşların Hayat Boyu Öğrenmeye katılımlarının artırılmasını sağlayacak gerekli ve yeni tedbirlerin alınmasını istedi.

Müdür Başyiğit, İl genelinde 100 bin kursiyer hedefini gerçekleştirmek üzere Hayat Boyu Öğrenme seferberliği başlatıldığını belirtti.

Bakanlık tarafından bu yıl içerisinde başlatılan "Hayat Boyu Öğrenen Mahalle" uygulamasına da değinen Müdür Hasan Başyiğit, il genelinde bu kapsamda 100 okul belirlendiğini, bu okulların bulunduğu mahallelerde açılacak çeşitli kurslarla vatandaşların bu kurslardan yararlanmalarının sağlanacağını ifade etti. Bu uygulamayla her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylerin, öğrenime ulaşımının kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirten Başyiğit, belirlenen okulların "her zaman, her yerde, herkes için eğitim" yaklaşımının parçası haline geleceğini sözlerine ekledi.

Toplantı, Halk Eğitimi Merkezi müdürlerinin 20212022 öğretim yılında yaptıkları faaliyetlerini içeren sunumlarının ardından sona erdi.

