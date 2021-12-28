Kütahya’da orman yangınları ile mücadele gönüllü eğitimleri başladı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüklerinde Orman Yangını Gönüllülerine yönelik eğitimlerden ilkinin Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde başladığı bildirildi.

Orman yangınları genel bilgileri, orman yangınları ile mücadele yöntemleri, kullanılan el aletleri, araç, gereç, ekipman, kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği konuları başta olmak üzere verilen teorik eğitim, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Erdoğmuş orman deposunda yapılan tatbikat ile uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitim, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı Koordinatörlüğünde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından verildi.

Orman Yangını Gönüllülerine yönelik olarak 55 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara düzenlenen tören ile Katılım Sertifikaları verildi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü olmaya hak kazananları tebrik ederek, Katılım Sertifikalarını takdim etti ve yangınlara etkin müdahale sağlamak için başlatılan yangın gönüllüleri projesinin önemine değindi.

Kayıran ‘Bizim amacımız halkımızı orman yangınlarına karşı bilinçlendirmek. Orman yangınları söndürme çalışmaları esnasında da bilinçli bir şekilde orman teşkilatına karşı yardımcı olmalarını sağlamak. Bunun için gönüllülerimize teşekkür ediyor, desteklerinin bizler için önemli olduğunu bilmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, her işletmede 100’ er kişi olmak üzere toplam 700 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

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