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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet MYO’da "Afet Farkındalığı" semineri

İHA

Emet MYO’da "Afet Farkındalığı" semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu, AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun’un konuşmacı olarak katıldığı “Afet Farkındalığı” başlıklı seminere ev sahipliği yaptı.
Emet Meslek Yüksekokulu Amfisinde düzenlenen etkinliğe, konuşmacı AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun’un yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Serkan Yücel ve Öğr. Gör. Vedat Çetin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Seminerde afet öncesi, sırası ve sonrası aşamalarında yapılması gerekenler hakkında etkileşimli bir çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca öğretmen adayı öğrenciler AFAD gönüllüğü konusunda bilgilendirildi. Seminerin sonunda öğrenciler arasında afet farkındalığı hakkında düzenlenen yarışmada ilk 5’e girenlere AFAD tarafından hediyeler verildi.
Müdür Vedat Bakır, İl Müdürü Ahmet Ali Artun’a katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye sundu

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