Müdür Kayıran: “Orman köylülerimizi kalkındırmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretinde, Domaniç Tıraz Köyü halkı ve Tıraz Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ile yapılan toplantıda, orman köylülerini kalkındırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verilen toplantıda Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç, Domaniç Orman İşletme Şefi Mücahit Keskin, Tıraz Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ayhan Tetik, Tıraz Köyü Muhtarı Refik Tetik ve köy halkı ve kooperatif üyeleri yer aldı.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran toplantıda yaptığı konuşmada, “Orman Genel Müdürlüğü olarak orman köylülerimizi kalkındırmak için elimizden geleni yapıyor, özellikle kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, orman köylüsünün bilgilendirilmesi, eğitilmesi gibi konular üzerinde duruyor ve sağladığımız sosyal ve ekonomik projelerimiz ile vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz. İstiyoruz ki! Orman köylülerimiz Orköy desteklerimizden faydalansınlar. Bizler orman köylümüzü yerinde kalkındırarak, doğdukları bölgede yaşayabilmelerini sağlamak için verdiğimiz kredilerle birçok fırsat sunuyoruz” dedi.

2022 yılında üretim faaliyetlerinde çalışanlar için üretim birim fiyatlarında yapılan fiyat artışı konusuna da değinen Bölge Müdürü Kayıran, bu yıl erken üretim primlerinde kağıtlık odun emvallerine de erken üretim primi verileceği bilgisini verdi.

Toplantı sonunda orman köylülerinin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Kayıran, çözüm noktasında istişarede bulundu.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran, daha sonra Domaniç Osmanlı Göç Yolu üzerinde bulunan Berçin Köyü Tarihi Haberleşme ve Gözetleme Kulesinde incelemelerde bulundu. Telgraf haberleşmesine geçilinceye kadar işlevini yerine getiren Osmanlı döneminden kalan tarihi haberleşme ve gözetleme kulesi hakkında bilgiler alan Kayıran, "Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Projesi" güzergahında bulunan noktaların cazibesini artırmak ve yenilerini eklemek için yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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