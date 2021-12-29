Emet Belediyesi GES ile bir yılda 1 milyon 750 bin kw saat elektrik üretti

Emet Belediyesi'nin Güneş Enerjisi Santrali ile 1 yılda 1 milyon 750 bin kw saat elektrik üretimi gerçekleştirdiği bildirildi.

Emet Belediyesi yılda 1 milyon 600 bin kw saat enerji üretimi için Emet Yörükler çiftliği Zaimalanı mevkiinde yer tahsis ederek Güneş Enerji Sitemleri kurmuş ve 2021 yılı başında elektrik üretimine başlamıştı.

18 dönüm arazide kurulan maliyeti 6 milyon TL’yi bulan Güneş Enerjisi Santralinde yılda 1 milyon 600 bin kw saat elektrik üreterek ayda ortalama 130 bin TL gelir elde etmeyi hedefleyen Emet Belediyesi, 27 Aralık tarihi itibarı ile toplamda 1 milyon 724 bin kw saat enerji üretimi ile 1 milyon 300 bin TL gelire ulaştı.

Milli enerji hamlesi seferberliğinde Emet Belediyesi olarak vazifelerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Güneş Enerjisi Santralinde günde ortalama 5 bin kilowatt saat enerji üretiliyor. Gelirin daha da artarak 3 yılda kendini amorti etmesi beklenen projemizle belediyemizin enerji giderlerini de mahsup ediyoruz. Hedefimiz kendi enerjimizi üreterek enerji masraflarımızı karşılamak ve bu alanda yapılacak harcamaları ise halkımıza hizmet noktasında başka alanlarda kullanmaktır. Tüketen belediyeden, üreten belediyeciliğe adım adım ilerlerken ülkemiz ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Emet Belediyesinin yıllık ürettiği yaklaşık 1 milyon 800 bin kilowatt saat enerjiyi elde etmek için 100 bin ağaç kesilmesi, ya da 700 ton kömür üretilmesi gerekiyor. Ayrıca ürettiğimiz enerji ile doğaya 1 milyon 750 bin kilogram azot salınımını engellemiş oluyoruz. Üretici ve çevreci bir belediye prensipleri ile ülkemize ekonomik katma değer katıyoruz” dedi.

17 bin metre kare alan içerisindeki Emet Belediyesi Güneş enerji sistemi tesisleri 3 bin 24 güneş paneli, 16 kamera takip, 12 adet invantör ve idari binadan oluşuyor.

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