Simavlı bilek güreşçisi sporcular Türkiye şampiyonasında

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin genç bilek güreşçilerinin, Kırıkkale’de yapılan 20212022 okul sporları gençler A bilek güreşi grup müsabakalarında 2 sıklette 1’incilik ve 2’incilik elde ederek, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandığı bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin genç bilek güreşi sporcularının Türkiye şampiyonasına katılacaklarını belirtti. Sapmaz, “Grup müsabakalarında birinci ve ikinci olan bilek güreşçisi gençlerimizi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Halil İbrahim Başoğul, Şeref Akdemir ile Okul Müdürü Mesut Küçükçakır'ı tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.

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