Anadolu Lisesinde ''Hayalimdeki Üniversite'' isimli araştırma projesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde öğrencilerin bir üst eğitimden haberdar olması, internet üzerinden araştırma yapmalarının teşvik edilmesi amacıyla ''Hayalimdeki Üniversite'' isimli araştırma projesi başlatıldığı bildirildi.

Üniversite sınavına hazırlanmakta olan öğrencilerde hangi üniversite, hangi bölüm gibi sorulara cevap vermekte bilgi eksikliği görüldüğüne dikkat çeken Okul Müdürü İsmail Aydın, “Ön bilgisi olmayan öğrencilere rehber ve branş öğretmenlerinin verdiği bilgiler yeterli olmamakta hatta onlar için bir anlam ifade etmemektedir. Bu durum öğrencilerin idealist bir şekilde üniversiteye hazırlanmalarını engellemekte ve başarılı olmak için azimlerini törpülemektedir. ''Hayalimdeki Üniversite'' isimli Araştırma Projesi ile öğrenciler 15 tatilde istedikleri bir üniversitenin bölümlerini, kaç puan ile girildiğini ve iş imkanlarını araştıracaklar. 15 tatilden sonraki ilk Beden Eğitimi dersinde arkadaşlarına sunum yapacaklardır. Projeye okulumuz 12. sınıf öğrencileri katılacaktır. Projenin her aşamasında okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmenleri tarafından rehberlik yapılarak öğrencilerin konuyu daha iyi anlaması ve doğru araştırma yapmaları sağlanacaktır” dedi.

Müdür Aydın, “Öğrencilerin bire bir içinde olmadığı, emek harcamadığı hiç bir eğitim ve etkinlik yeterince amacına ulaşmamakta, hatta öğrencilere faydadan çok sıkıntı ve stres olarak zarar vermektedir. Bu nedenle bir üst eğitim basamağı olan üniversiteyi bizzat öğrenciler kendisi araştıracak ve sunum yaparak da toplum önünde konuşma becerisini geliştireceklerdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.