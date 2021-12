1826 rakımlı Türkmen Dağı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Lütfiye köyü sakinleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 1826 rakımlı Türkmen Dağı ve çevresine yem bıraktı. Köy muhtarı Rasim Altıntaş, bölgede kızıl geyik, yaban domuzu, vaşak, kurt, tavşan ve tilki gibi türlerin görüldüğünü belirterek, yüksek tepelere yem bıraktıklarını söyledi.

Kütahya´da etkili olan yağışların ardından yüksek kesimler, karla kaplandı. Kent merkezine bağlı Lütfiye köyünde yaşayanlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanların hayatını sürdürebilmesi için yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 1826 rakımlı Türkmen Dağı ile çevresine yem sağlamak için harekete geçti. Köyde hazırlanan yemler, traktörlere yüklenerek Türkmen Dağı'na ulaştırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve köylüler de yaban hayvanları için buğday ve yonca dahil yemleri doğaya bıraktı.

Lütfiye köyünün muhtarı Rasim Altıntaş, kızıl geyiklerin yanı sıra bölgede yaban domuzu, vaşak, kurt, tavşan ve tilki gibi türlerin yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Her yıl yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını anlatan Altıntaş, "Bulunduğumuz bölge 1826 rakımda. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Milli Parklar ve köylülerimizle dayanışma içinde traktörlerle buğday ve yonca getirdik. Her yıl bunu periyodik olarak yapıyoruz. Bu yıl da yeni başladık. Köylülerimize ve Milli Parklar görevlilerimize teşekkür ediyorum. Biz de bu hayvanlarımızın aç kalmaması için pazar artıkları, köylülerimizden topladığımız yiyeceklerle ormanın değişik bölgelerinde yemleme yapıyoruz" dedi.

Köylülerden Recep Can ise kar yağışı çok etkili olduğunda hayvanların aç kalabildiğini ve yaşamını sürdürebilmeleri için doğa yem bıraktıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-12-29 10:45:28



