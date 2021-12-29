Emet’te zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından zincir mağaza ve marketlerde fiyat denetimine başladığı bildirildi.

Zabıta Amirliği ekipleri ilçedeki zincir mağaza ve marketlerde yaptıkları denetimlerde raftaki ürünlerin fiyat ve gramajlarını kontrol etti. Daha sonra kasada barkot okuması yaptırarak fiyatlar eşleştirildi. Öncelikle temel gıda ve hijyen malzemeleri gibi ana tüketim malları da denetime tabi tutuldu.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye zabıta ekiplerinin son aylarda artan kur karşısında fiyat artışı yapılan ürünlerin denetiminin yanı sıra raftaki ürün ile kasadaki fiyatları kontrol etmek suretiyle gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Emet Belediyesinin zincir mağaza ve marketlerde fiyat denetim ile kontrolünün süreceği belirtildi.

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