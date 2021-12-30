Yöresel Ürün Satış Merkezi bir ay içinde hizmete sunuluyor

Kütahya Otogar önüne konuşlandırılan ve içerisinde 20 iş yeri ile birlikte sosyal donatı alanları yer alan merkezde Kütahya’nın ve ilçelerin öne çıkan yöresel ürünlerinin satışı ve tanıtımı yapılacak.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, bugüne kadar yeterli derecede yararlanılamayan yol ticaretinin gelişmesi ve örnek olması adına temelleri Nisan 2021 tarihinde atılan ‘Yöresel Ürün Satış Merkezi’ inşaatı 2022 Yılı Ocak ayı sonuna doğru bitirilerek faaliyete geçmesi planlanıyor. İnşaat çalışması biten merkezde, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi ve iş yerlerindeki bazı düzenleme işlemleri kaldı.

İstanbul Antalya hattının durak noktası olan Kütahya’da böyle bir girişimin yeterli seviyede olmadığını ifade eden Başkan Işık, projelendirilen Yöresel Ürün Satış Merkezi ile birlikte hem yol ticaretine hareket kazandırılacağını hem de girişimcilere örnek bir uygulama olacağını ifade etti.

İnşaat alanı bin 34 metrekare olan satış merkezinde, 974 metrekare yeşil alan ve 100 araç kapasiteli otopark yer alacak. 25 metrekaresi kapalı, 20 metrekaresi açık alana sahip olan her biri 45 metrekare, 20 adet yöresel ürün satış iş yeri olacak merkezde, Kütahya’nın ilçeleri dahil kendine has ürünler burada pazarlanacak.

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