Hisarcık zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde halkın sağlığını ve tüketicinin haklarının korunması için denetimler yapan Belediye zabıta ekipleri, özellikle zincir marketlerde temel ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırıyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediye zabıta ekiplerinin fiyat artışı yapılan ürünlerin denetiminin yanı sıra temel mutfak malzemeleri olan yağ, un, yumurta, şeker, peynir, mercimek, pirinç gibi bakliyat ürünleri ile tuvalet kağıdı ve temizlik ürünlerden birer örnek alınarak raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdıklarını söyledi.

Belediye zabıta ekiplerinin zincir marketlerde yaptığı denetimler alış veriş yapan vatandaşlardan destek görüyor. İlçe halkı döviz kurundaki artış esnasında hızla yükselen fiyatların, dövizdeki sert düşüşe paralel olarak market yetkilileri tarafından aynı hızda indirilmesini bekliyor.

Belediye zabıta ekipleri tarafından zincir mağaza ve marketlerde fiyat denetiminin süreceği belirtildi.

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