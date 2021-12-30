Acil sağlık hizmetleri personeline, "Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Kış Tedbirleri" konulu eğitim

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı acil sağlık hizmetlerinde görevli tüm istasyon sorumluları ve sürücülük yapan sağlık personeli ile şoförlere yönelik “Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Kış Tedbirleri" konusunda İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında eğitim verildi.

“Ambulans Kazalarının Önlenmesi ve Kış Tedbirleri" konulu eğitime, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Emrah Çamköy, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ecz. Fırat Yavuz, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Lojistik Birimi personeli ve toplamda 82 sürücülük yapan personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.